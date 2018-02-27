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27 Şubat 2018 15:51

Ev ve süs hayvanı satıcılarına eğitim

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ev ve süs hayvanları satıcıları için sertifikalı kurs programı düzenlendi.

Ev ve süs hayvanı satıcılarına eğitim

27 Şubat 2018 15:51


Konusunda uzman kişiler tarafından 3 gün süre ile verilen eğitimlerin ardından 20 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.


Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi’nden Doç. Dr. Pınar Demir, Yrd. Doç. Dr. Cenk Er, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan Kandır ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bilge Kaan Tekelioğlu Yasaklı tür ve ırkların tanımı, hayvanlarda ilkyardım, hayvan refahı, hayvanlarda bakım ve besleme, hayvan davranışları, hayvan ekolojisi konularını işleyerek kursiyerlere aktardı.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Osmaniye Şube Müdürlüğü’nden Özcan Ceran, ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi ile 5199 Sayılı kanun ve yönetmelik hakkında bilgi verdi.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Hanifi Keçebaş ve Süleyman Geyik ise ruhsat koşulları, kayıt sistemi ile pet-shoplarda barınak ve bina düzenlerinin nasıl olacağı ile ilgili bilgiler verdi.


Törende eğitimcilere Osmaniye Belediyesi Başkan Vekili Rıfat Şahin tarafından katkı ve katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.




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