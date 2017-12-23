Ev ve süs hayvanları satıcıları sertifikalarını aldılar

Osmaniye Belediyesi tarafından 5199 Sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde 26.05.2006 tarih ve 26166 sayı ile yürürlüğe giren hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince ev ve süs hayvanı satış yerleri için düzenlenen eğitime 20 kursiyer katıldı.

Konusunda uzman kişiler tarafından üç gün süre ile verilen eğitimlerin ardından kursiyerler düzenlenen bir tören ile sertifikalarını aldı.

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi’nden Doc. Dr. Mehmet Halıgör, Doc. Dr. Hikmet Yeter Çoğun, Yrd. Doç. Dr. Sinan Kandır, Yasaklı tür ve ırkların tanımı, hayvanlarda ilkyardım, hayvan refahı, hayvanlarda bakım ve besleme, hayvan davranışları, hayvan ekolojisi konularını işleyerek kursiyerlere aktardı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7.Bölge Osmaniye Şube Müdürlüğü’nden Özcan Ceran, Ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair Avrupa sözleşmesi ile 5199 sayılı kanun ve yönetmelik hakkında bilgiler verdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü’nden Mehmet Hanifi Keçebaş ve Süleyman Geyik ise Ruhsat koşulları, kayıt sistemi ile Pet-Shoplarda barınak ve bina düzenlerinin nasıl olacağı ile ilgili bilgiler verdi.

Sertifika töreninden sonra kurs veren hocalara Osmaniye Belediyesi tarafından katkı ve katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.