Halep’ten tahliye edilen Suriyelilere 100 ton un yardımı

Halep’ten tahliye edilen Suriyelilere, Memur-Sen Osmaniye Şubesi ve İHH İnsani Yardım Derneği tarafından 100 ton un yardımı gönderildi.

Adnan Menderes Mahallesi’nde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Memur-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, Halep’e yardım için bir tır olarak başladıkları kampanyanın desteklerle dört tıra ulaştığını belirtti.

Yardımların kabul olması temennisinde bulunan Kahraman, “Rabbim, Suriye’deki kardeşlerimiz için bir an önce barış ve huzur gelmesini temenni ediyorum. Bugün bir tır hesap ederek başladığımız yardım kampanyamızın dört tıra ulaşması bizleri mutlu etti. Allah hayırlarımızı kabul etsin” dedi.

Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini dile getiren AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal ise, “Uzak coğrafya da yakın coğrafya da olsa mazlum, mağdur, yüreği buruk ‘bize bir yardım yapacak din kardeşimiz yok mu’ diye feryat eden kardeşlerimizin o çığlıklarını duyup onların yardımlarına koşmak için karınca kaderince gayret sarf edebilmek önemlidir. Bu duyguyu taşıyıp en ön planda sergilediğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah bizleri bu duygudan mahrum etmesin. Çünkü Müslümanların arasında birlik beraberlik bozulduğu zaman, işte bizim için en büyük tehlike odur” şeklinde konuştu.

İHH İnsani Yardım Derneği Şube Başkanı Nadir Sarıcan’ın yaptığı duanın ardından 4 tır, Halep’ten tahliye edilen Suriyelilere gönderildi.