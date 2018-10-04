Hayvan barınağında resim atölyesi kuruldu

Osmaniye Belediyesi'nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle hayvan sevgisini konu alan ödüllü resim yapma yarışması yapıldı.

İlkokul ve ortaokullararası düzenlenen yarışma Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağı bahçesine kurulan resim atölyesinde gerçekleşti. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya ilkokul ve ortaokullardan yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Resim yapma yarışmasının yanı sıra 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağında çeşitli etkinlikler yapılarak kutlandı. Etkinliğe katılan öğrenciler veteriner önlüğü giyerek stetoskop ile hayvanları muayene edip kalp atışlarını dinlediler. Ayrıca etkinlikler dolayısıyla Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağına gelen tüm öğrenciler çizgi film karakterlerini canlandıran maskotlar ve palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Öğretmenler, okul yöneticileri ve velileri eşliğinde etkinliğe katılan öğrenciler gönüllerince eğlenerek barınaktaki hayvanları sevdiler. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilere çeşitli hediyeler verilerek aşure ikramında bulunuldu.

İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada hayvan sevgisi boyalarla kağıtlara yansıtıldı. Tüm resim malzemelerinin belediye tarafından karşılandığı yarışmada jüri üyelerinin değerlendirme sonucunda İlkokullar kategorisinde, Münire Hanım İlkokulu'ndan Ahmet Demiryürek birinci, Cebelibereket İlkokulu'ndan Hatice Efsa Kılıç ikinci, Osmaniye Doğa Koleji'nden Sare Koç üçüncü oldu. Mithatpaşa İlkokulu'ndan Şüheda Kalkan mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ortaokullar kategorisinde, Karacaoğlan Ortaokulu'ndan Fatma Sena Tamer birinci, 75.Yıl Ortaokulu'ndan Sevgi Uyanık ikinci, Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ravza Geyik üçüncü oldu. Cebelibereket Ortaokulu'ndan Gülçehre Kaymak mansiyon ödülüne layık görüldü.

Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, “Osmaniye Belediyesi olarak Allah'ın bizlere emaneti olan hayvanları korumak ve daha iyi yaşam koşullarını sağlamak amacıyla sevgi ve şefkatle hizmet vermeye gayret ediyoruz. Belediye olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayvan rehabilitasyon merkezimizde bir takım etkinliklerle hayvan sevgisini aşılayalım ve çocuklarımızda hayvanlara karşı duyarlılığı bütün hayatlarına yansıtacak şekilde kazandırmak istiyoruz. Hayvan barınağında sadece hayvanlara hizmet etmiyoruz aynı zamanda eğitim hane olarak ta çalışmalarımızı yürütüyoruz. Küçük veteriner hekim projemizle de yıl boyunca öğrencilerimize istedikleri zaman hayvanlarla iletişim kurarak yakından tanımalarını sağlıyoruz. Bugünün amacı ortak hayatı paylaştığımız hayvanları korumak, daha iyi koşullarda beslenme ve barınma koşullarını sağlamak adına bir farkındalık oluşturmaktır. Aynı zamanda bu farkındalığın her gün devam etmesini sağlayabilmektir“ dedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününün anısına sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında katkı sağlayan firma yöneticilerine ve 'hayvan dostu vatandaş ödülü'ne layık görülen hayvanseverlere plaket takdimi yapıldı.