Hayvan sevgisini resimle anlattılar

Osmaniye Belediyesi'nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle hayvan sevgisini konu alan resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki kategoride yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı yarışmada ilkokullar kategorisinde, Münire Hanım İlkokulu Ahmet Demiryürek birinci, Cebelibereket İlkokulu Hatice Efsa Kılıç ikinci, Osmaniye Doğa Koleji Sare Koç üçüncü oldular ve Mithatpaşa İlkokulu'ndan Şüheda Kalkan mansiyon ödülüne layık görüldü. Ortaokullar kategorisinde, Karacaoğlan Ortaokulu Fatma Sena Tamer birinci, 75.Yıl Ortaokulu Sevgi Uyanık ikinci, Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu Ravza Geyik üçüncü oldular ve Cebelibereket Ortaokulu'ndan Gülçehre Kaymak mansiyon ödülüne layık görüldü.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, düzenlenen yarışmaya katılımın yüksek olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak, hayvanların yaşamın bir parçası olduğu bilgisini paylaşmak, yaşamımızda ve hayatımızda değer vermek, onlara sahip çıkılması gerektiği duygusunu aşılamak amacıyla Osmaniye Belediyesi olarak yarışma düzenledik. Yapılan yarışma sonucunda çocuklarımızın ve gençlerimizin çizmiş oldukları resimler jüri üyelerimiz tarafından değerlendirildi. Düzenlemiş olduğumuz bu yarışmaya katılan bütün öğrencilerimize, onları bu konuda teşvik eden değerli hocalarımıza şahsım, Osmaniyem ve değerli hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Önemli bir insani görevi yerine getirilmesine sağlamış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi'nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeni ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen hayvan sevgisini konu alan ödüllü resim yapma yarışmasında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin çizmiş oldukları resimler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin 1 hafta boyunca açık kalacağı kaydedildi.