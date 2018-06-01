İmam hatip öğrencilere alışveriş çeki

Dernek Başkanı Ömer Bahçeci, yardımların derneğin okullardaki dernek temsilcisi öğretmenler aracılığıyla ulaştırıldığı belirtti.

Hayırseverlere teşekkür eden Bahçeci, “Osmaniye’deki esnafımızın katkılarıyla bu etkinlikler yürütülüyor. Desteklerini esirgemeyen hayırsevere böyle hayırlı bereketli hizmetlerde bulundukları için teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Dernek olarak önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de başarılı, erdemli, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Ömer Bahçeci, Ramazan ayı boyunca gıda yardımlarının devam edeceğini kaydetti.