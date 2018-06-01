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01 Haziran 2018 12:41

İmam hatip öğrencilere alışveriş çeki

Osmaniye Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından ihtiyaç sahibi imam hatip öğrencilerine, Ramazan ayı dolayısıyla alışveriş çeki ve bayramlık kıyafet hediye edildi.

İmam hatip öğrencilere alışveriş çeki

01 Haziran 2018 12:41


Dernek Başkanı Ömer Bahçeci, yardımların derneğin okullardaki dernek temsilcisi öğretmenler aracılığıyla ulaştırıldığı belirtti.


Hayırseverlere teşekkür eden Bahçeci, “Osmaniye’deki esnafımızın katkılarıyla bu etkinlikler yürütülüyor. Desteklerini esirgemeyen hayırsevere böyle hayırlı bereketli hizmetlerde bulundukları için teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Dernek olarak önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de başarılı, erdemli, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs çalışmalarımız devam ediyor” dedi.


Ömer Bahçeci, Ramazan ayı boyunca gıda yardımlarının devam edeceğini kaydetti.




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