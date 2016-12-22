İmam Hatip öğrencilerinden Suriyelilere yardım

Kadirli İmam Hatip Lisesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri çadırda yaşayan Suriyeli sığınmacılara dağıtıldı.

Kadirli İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından başlatılan ve devam eden kampanya kapsamında biriktirilen giysi yardımları Osmaniye yolu Anberinarkı Köyü civarındaki çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelere götürüldü.

Kampanya kapsamında Suriyeli sığınmacılara yardım amaçlı malzemelerin verildiğini belirten İmam Hatip Lisesi Müdürü İrfan Loğoğlu, "Öğrencilerimizin büyük gayreti ve desteğiyle kış ayında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli ailelere küçükte olsa yardım elini uzattık. Kampanyamıza okulumuzun tüm öğrencileri katıldı. Öğrenciler haberlerde izledikleri Suriyeli sığınmacı kardeşlerinin durumlarına çok üzülmüşler. Onların kış günü soğukta üşümelerine gönülleri razı olmadı. Bu nedenle okulumuzda giyecek yardım kampanyasını başlattık. Kimi öğrenciler evlerinden kendine ait kıyafetlerini getirirken, kimi de harçlığını biriktirerek kampanyamıza destek oldu. Öğrencilerimize ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.