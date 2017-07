İşçiler yaralı kaplumbağayı bebek gibi besliyor

Kadirli Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Cavit Onat, bir kaza sonucu yaralı olarak kendilerine sığınan kaplumbağaya sahip çıkarak 6 yıldan bu yana ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Sahip çıktıkları kaplumbağaya ’Nazlı’ adını koyduklarını söyleyen Onat, aradan geçen süreçte hayvanın kendilerine çok alıştığını, kendilerinin de onu adeta bir bebek gibi besleyip ilgilendiklerini ifade etti. Onat, yaralı kaplumbağa ile kurdukları dostluk hikayesini şöyle anlattı:

"Yaklaşık 6 yıl önce bir kaza sonucu sırt kabuğundan yaralanan küçük kaplumbağaya sahip çıkarak yemek, su ve süt verdik. İyileşmesi için belediye veteriner hekiminden yardım aldık. Tedavisini yaptırdık iyileşti. Ama kaplumbağadaki iz kaybolmadı. 6 yıldır biz onu o kabuğundaki izden tanıyoruz. Nazlı her yaz bizi ziyaret eder biz de ona bölgemizin meyveleri fıstık, karpuz, kavun, kiraz, üzüm sebzelerden biber, domates, marul ve yeşil fasulye ikram ederiz o da afiyetle yer. O artık bizden biri gibi oldu. Bizden hiçbir zaman kaçmaz. Sevgimizden ve sahiplenmemizden dolayı bizi gördüğü zaman yanımıza gelir. Biz ona, o bize alıştı. Bir çocuk gibi bakımını yapıyoruz. Başka bir yerde kaplumbağanın insana yaklaştığını göremezsiniz. Yaralı olarak yanımıza gelen kaplumbağaya insanlık gereği sahip çıktığımız gibi kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz."

Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilerin de boş zamanlarda ’Nazlı’yla vakit geçirdiğini anlatan Onat, "Kaplumbağalar insanlara göre daha uzun ömürlü yaşarlar. Biz de ölmeden önce Nazlı’ya bir eş bulmak istiyorduk. Bugün o eşi de geldi ismini de ’Can’ koyduk. Bunları en kısa zamanda evlendirmek istiyoruz. ’Nazlı’ erkek arkadaşına alışmaya çalışıyor. İlk gördüğünde istemedi ama sonra zamanla alıştı. Önümüzdeki bahara küçük küçük çocukları olur. Onlara da biz yine bakacağız" diye konuştu.

İşçilerden Nevzat Tok ise kaplumbağalar ’Nazlı’ ve ’Can’ın günlük yemek menüsünü hazırlayıp servis ettiğini söyledi. Her canlının yaşama hakkı olduğunu ve kendilerinin insanlık görevini yerine getirdiklerini belirten Tok, "Nazlı, ailemizden birisi gibi günlük yanımıza gelir ve yemeğini veririz. Yaz aylarında en çok karpuz, şeftali, domates ve salatalık yer. Karnını doyurunca yuvasına gider. Suyu da çok sever. Her gün banyosunu yaptırırız. Sadece bizim personellerin yanına gelir. Yabancı insanlara yaklaşmaz. Nazlı ve Can artık bizden biri ona gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.