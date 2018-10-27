İŞKUR, gençler İçin “İşe İlk Adım Projesi”ni hayata geçiriyor

Sektör kısıtlaması olmadan 6 aylık program sonrasında işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi 6 ay boyunca istihdam edecek.

Bu zorunlu istihdam sürecinde işverenlere net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında İŞKUR tarafından destek sağlanacak. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra uzun süreli istihdamı sağlanacak.

İŞKUR, proje kapsamında Türkiye genelinde 5 bin üniversite mezunu gencin işbaşı eğitim programlarına katılmasını planlıyor. Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İl Müdürlüğü olarak, projeyi tanıtmak amacıyla meslek örgütleri, odalar ve işyerlerine ziyarette bulunduklarını söyleyerek daha fazla gencin projeden faydalanmasını istediklerini dile getirdi.