İŞKUR Kadirli OSB'de istihdam teşviklerini anlattı

Osmaniye İŞKUR yetkilileri Kadirli'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek kurum hizmetleri ve istihdam teşvikleri hakkında iş verenlere bilgi verdi.

Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ve beraberindekiler ilk olarak Kadirli Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Başkanı Yasin Tatlı'yı ziyaret etti. Ardından iplik sektöründe faaliyet gösteren ve kadın istihdamıyla öne çıkan tekstil fabrikasını ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde İŞKUR yetkilileri, istihdam teşviklerinin yanı sıra Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında açılan kurslar hakkında da bilgilendirmede bulundu. İşverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla hem teorik hem de pratik eğitimin bir arada verildiği MEGİP kursları, tüm detayları ile işverenlere anlatıldı.

İl Müdürü Ahmet Altunkaynak işyeri ziyaretlerinin önemine değinerek, “İş arayanla işveren arasında arabuluculuk misyonunu üstlenmiş bir kurumuz. Bu misyonu yerine getirmek için yaptığımız hizmetlerden birisi de işveren ziyaretleri. Kadirli'de yaptığımız iş yeri ziyaretlerinde tekstil firması İŞKUR kanalıyla 100 kişilik eleman talebinde bulundu. 20 makine dikişçi, 20 el dikişçi, 20 ütücü, 20 kalite kontrolcü ve 20 konfeksiyon işçisi mesleğinde alınan toplam 100 kişilik talep, iş yeri ziyaretlerinin verimli geçtiğini ve amacına ulaştığını gösteriyor” dedi.

Kadirli OSB'deki ziyarete İl Müdürü Ahmet Altunkaynak'ın yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın ve Kadirli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Abdülhamit Yıldırım da katıldı.