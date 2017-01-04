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04 Ocak 2017 17:23

İŞKUR personelinden örnek davranış

İŞKUR personelinden örnek davranış

04 Ocak 2017 17:23

Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü Personelleri, aralarında topladıkları parayı “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırdı.
Geçtiğimiz sene boyunca bir yetim çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan İşkur çalışanları, 2017 yılında da Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneğinin Yetim Biriminin çalışmaları kapsamında yıl boyunca bir yetim çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirttiler.
İşkur Personellerinden Emre Cengiz Hayat, “Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan ve Osmaniye Müftülüğümüzün duyurduğu “Halep’te İnsanlık Ölmesin” başlıklı insani yardım kampanyası kapsamında aramızda topladığımız parayı açılan hesap numarasına havale ettik. Bununla birlikte 2017 yılı boyunca bir yetim çocuğumuzun da ihtiyaçlarını karşılayacağız. Niyetimiz bir yetimin, bir çocuğun gönlüne girebilmektir. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır, kaidesince aslında biz kendi hayatımıza, geleceğimize yardım ediyoruz. Geleceğimiz olan her çocuğun sevgiye, şefkate, merhamete ihtiyacı vardır. Bu kapsamda karınca kaderince yardımlarıyla destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



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