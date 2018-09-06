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06 Eylül 2018 17:00

İşkur’dan aldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu oldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesi’nde girişimcilik belgesi aldıktan sonra balık restoranı açan Hacer Can, kendi işinin patronu oldu.

İşkur’dan aldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu oldu

06 Eylül 2018 17:00


İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle girişimci olan Hacer Can, alabalık restoranını 3 yıl önce hizmete açarak 3 kişiye de istihdam sağladı. Kadın girişimci, kuruluş aşamasındaki zor ve sıkıntılı süreci eşi ve çocuklarıyla birlikte var gücüyle çalışarak atlattığını söyledi.


Hacer Can, İŞKUR’un girişimcilik eğitim programına katılarak, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olduğunu ifade ederek, “Kurs sonunda aldığım girişimcilik belgesiyle KOSGEB’e başvuruda bulundum. Başvurumun kabul edilmeyle birlikte gerekli malzeme ve teçhizatı alarak iş yerini açtım. İlk zamanlarda 10 müşterim olsun bana yeter diyordum. Zaman içinde işlerimin oturması ve müşterilerimin sayısının artmasıyla birlikte bir de baktım saymayı bırakmışım” dedi.


Bu aşamaya gelmenin hiç de kolay olmadığını belirten Can, “Kuruluş döneminde eşimle birlikte yemek yapımından sunumuna ve servisine kadar her şeyle ilgilendim ve çok yoruldum” diye konuştu.


İlk yıl boyunca bir kazancı olmadan azimle zorlu süreci başarıyla atlatan Hacer Can, kadın girişimci adaylarına şu tavsiyelerde bulundu:


“Girişimci olmak isteyen kadınlara, ilgi ve yeteneklerini keşfedip, piyasa şartlarında ayakta kalabilecekleri alanlarda, işyeri açmalarını tavsiye ederim. Dürüst ve samimi olarak çalıştıklarında kazandıklarını göreceklerdir.”




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