İŞKUR'dan, girişimci olacak eski hükümlülere hibe desteği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere yönelik 50 bin TL'lik hibe desteği veriyor. İŞKUR bu yolla eski hükümlüleri bir iş sahibi yaparak, kalıcı gelire sahip olmalarını ve sosyal hayata uyum sağlamalarını amaçlıyor.

Osmaniye İŞKUR'da bu kapsamda hibe desteğinden, eski hükümlülerin haberdar olabilmesi ve yararlanabilmesi için bilgilendirme toplantılarına başladı. Bu kapsamda Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün katkılarıyla Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. İşgücü Yetiştirme Servisi Şefi Ayşe Duygu Yazan tarafından, eski hükümlülere, hibe desteğinin amacı, şartları ve başvuru rehberini nasıl hazırlayacakları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

50 bin TL'lik hibe desteğine ilgi gösteren eski hükümlüler toplantı salonunu doldurdu. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı toplantıya Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Karakoç Katıldı.

Hibeden yararlanmak isteyenler, Girişimcilik Sertifikalarıyla birlikte İŞKUR internet sitesinde Kasım ayında yayınlanacak Proje Başvuru Rehberini doldurarak İl Müdürlüklerine başvurabilecekler. Kendi işini kuracak eski hükümlülere sağlanan hibe desteği, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanacak.

Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, toplantıda, katılımcılara seslenerek kamuda eski hükümlü ve engelli işçi alımlarının olduğunu belirterek bu alımları mutlaka takip etmelerini söyledi. Ayrıca mesleği olmayan vatandaşların kurslar yoluyla meslek sahibi yapıldığını belirten Altunkaynak, iş arayanların İŞKUR'un sunduğu mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanarak iş hayatına girebileceklerini söyledi.