İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de miting düzenledi. Akşener Osmaniye mitingi öncesi katıldığı Gaziantep mitinginin ardından karayolu ile Osmaniye’ye geldi. Akşener’in yaklaşık 2 saat geç katıldığı Osmaniye mitinginde Masal Park yanı otopark alanında mitinge katılanların hedeflenen oranda olmaması dikkat çekti.

Osmaniye mitingine geç geldiği için helallik isteyen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, cumhurbaşkanı seçildiği taktirde eğitim sisteminin mutlaka ele alınacağını, öğretmenler arasındaki kadro farklarının giderileceğini dile getirdi. Akşener, "Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrılığını ortadan kaldıracağız. Kaliteli bir eğitim sistemini yeniden inşa edeceğiz. Aziz Sancar, Mardin Lisesi mezunu, Nobel aldı. İçinizde daha nasıl cevherler var. Çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıracağız. Yeni Aziz Sancarlarımız olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz Avrupa’daki yaşıtlarıyla rekabet edebilir, mükemmel bir eğitim alacak. Devlet okulunda da özel okulda da aynı eğitimi alacak” dedi.