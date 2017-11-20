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20 Kasım 2017 14:00

Kadın basketbol takımından lise öğrencilerine malzeme desteği

Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi takımlarından As Kadirli Belediyespor, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde lise öğrencilerini ziyaret ederek spor malzemesi desteğinde bulundu.

Kadın basketbol takımından lise öğrencilerine malzeme desteği

20 Kasım 2017 14:00


Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törenle öğrencilere spor malzemeleri teslim edildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği basketbol takımıyla okulun basketbol takımı bir gösteri maçı da yaptı.


Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun’un da katıldığı üç sayı atışı yarışması düzenlendi. Kaymakam Coşkun, törende yaptığı konuşmada, hayatın sadece eğitim öğretimden ibaret olmadığını belirterek, "Sosyal aktivitelerle çocukların topluma daha farklı yaklaşmaları ve daha fazla toplum içinde bulunmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda desteğinden dolayı Kadirli Belediyesi Basketbol takımına ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz" dedi.


Okulu müdürü Mustafa Kemal Evren Çiğil’de spor malzemesi desteğinde bulunan basketbol takımı sporcularına ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.




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