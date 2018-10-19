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Kadirli Ülkü Ocağı Başkanlığına atama

Kadirli Ülkü Ocakları Başkanlığına Buğrahan Çulha atandı.


Devir teslim töreni Kadirli Ülkü Ocağı Başkanlığı binasında yapıldı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan ve bazı yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, Kadirli Ülkü Ocağı Başkanı olarak atanan Buğrahan Çulha, Türk bayrağını öperek görevi devraldı.


Osmaniye İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan, yaptığı konuşmada, "Bugün burada hayırlı bir iş için bulunmaktayız. Cenabı Allah yeni göreve başlayacak kardeşimizi muvaffak eylesin. Ülkü Ocakları olarak gençler üzerinde eğitim öğretim faaliyetleriyle gençleri en iyi şekilde yetiştirmek, milli duyguları yüksek bir genç nesil yetiştirmek için buradayız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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