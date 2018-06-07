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07 Haziran 2018 22:02

Kadirli’de 15 bin kişi sokak iftarında orucunu açtı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Kadirli Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen “Geleneksel andırın Caddesi İftarı” etkinlikleri kapsamında 15 bin kişi aynı anda orucunu açtı.

Kadirli’de 15 bin kişi sokak iftarında orucunu açtı

07 Haziran 2018 22:02


Kadirli Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel sokak iftarı Andırın Caddesi’nde yapıldı. Belediye aş evinde hazırlanan et kavurma, bulgur pilavı, çorba ve hurmadan oluşan iftar menüsü iftara katılanlara dağıtıldı. İftar yemeği öncesi Kuranı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte programa katılan 15 bin kişi aynı anda iftar yaptı. İftar programında bir konuşma yapan kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan “Ramazan ayı boyunca Kadirli’de 7 yıldan bu yana sosyal dayanışmanın bir örneği olan büyük sokak iftarında bir araya geliyoruz. 7’den 70’e toplumun tüm kesimleriyle ramazanın manevi havasını paylaşmayı ve en önemlisi birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Ramazan ayında aşevimizde günlük 3 bin kişiye 3 çeşit yemek veriyoruz. Bunun yanında Aş evimize gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz yemeklerini ulaştırıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın." dedi. İftar programında Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, MHP Osmaniye Milletvekili adayı Avukat Alptekin Uçmak da birer selamlama konuşması yaptı. Akşam ezanının okunması ile birlikte programa katılan 15 bin kişi aynı anda iftar yaparak orucunu açtı.




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