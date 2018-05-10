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10 Mayıs 2018 10:58

Kadirli’de 24 derslikli okulun temeli atıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, 24 derslikli Kadirli Cengiz Topel Ortaokulu’nun temeli törenle atıldı.

Kadirli’de 24 derslikli okulun temeli atıldı

10 Mayıs 2018 10:58


Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, törende yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretim seviyesinin, bir toplumun gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerin başında geldiğini söyledi. Vali Coşkun, "Bugün devletimizin imkanlarıyla sadece böylesi güzel okulların temelini değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği aydınlık yarınların da temelini atıyoruz. Gençlerimiz için, çocuklarımız için eğitim yuvaları yapıyoruz. Elbette ki başarının anahtarı sadece okul yapmaktan geçmez. Toplumca şehrimizin eğitimine sahip çıkmasından geçer, okullarımıza karşı aidiyet duygusundan geçer. Öğrencisiyle, öğretmeniyle, velisiyle bir ve bütün olmak zorundayız. Sizlerden beklentimiz bu hizmetlere sahip çıkarak bizleri daha güzel hizmetler için teşvik etmeniz, heyecanımıza, aşkımıza, şevkimize ortak olmanızdır” dedi.


İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu’nun yaptığı duanın ardından Vali Coşkun, Osmaniye milletvekilleri Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu ile protokol mensupları butona basarak Cengiz Topel Ortaokulu’nun temelini attı.




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