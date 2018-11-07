Kadirli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Adana karayolu 10'uncu kilometresinde Aydınlar Köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Sarıoğlu (38) idaresindeki 80 LL 821 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Muhammet Celalettin Tatlı (64) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Büyükbaş (30) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.