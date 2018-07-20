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20 Temmuz 2018 22:10

Kadirli’de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur sel ve su baskınlarının yaşanmasına sebep oldu.

Kadirli’de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu

20 Temmuz 2018 22:10


Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu, zemin katta bulunan bazı evlerde su baskınları yaşandı Kadirli ile Sumbas ilçesini birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı ulaşım güçlükle sağlandı. İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağışlardan dolayı su baskınları yaşandı. Polis ve itfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde vatandaşları sık sık uyardı. Öte yandan, sağanak yağıştan dolayı Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi yeni adliye civarında Kadirli ilçesi ile Sumbas ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yer yer yarım metre yüksekliğinde su birikintisi meydana gelerek karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Su baskınından dolayı can kaybı yaşanmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi.




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