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Kadirli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 50 kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 50 kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenledi.


Renkli kıyafetlerini giyip, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Kadirli Öğretmenevi Meydanı'nda toplanıp trafiğe kapatılan şehir içerisinde bisiklet sürdü.


Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Kadirli Temsilcisi Cemile Yakıcı, yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek istediklerini belirterek, "Bu yüzden de süslü renkli eğlenceli bir şekilde dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda kadın bisikletlilere de dikkat çekmek istiyoruz. Bundan sonra da kadınların görünür olduğu etkinliklere devam edeceğiz" dedi.


Yakıcı, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu sonunda katılanlara teşekkür etti.

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