Kadirli’de trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Adana karayolu 10’uncu kilometresi Aydınlar köyü yakınlarında meydana geldi. Adana yönünden Kadirli istikametine doğru seyir halinde olan Fethi Taşdemir idaresindeki 27 F 4020 plakalı açık kasa kamyonet ile karşı yönden gelen Gökhan Saraç yönetimindeki 80 KY 889 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda bulunan her iki şoför ile otomobilde bulunan Seren Ay isimli kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan Kadirli-Adana yolu kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.