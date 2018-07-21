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21 Temmuz 2018 21:06

Kadirli’de yağmur ve fırtına hayatı felç etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur ve şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu,ağaçları kökünden söktü ev ve işyerlerinde su baskınlarının yaşanmasına sebep oldu.

Kadirli’de yağmur ve fırtına hayatı felç etti

21 Temmuz 2018 21:06

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu, zemin katta bulunan bazı evlerde su baskınları yaşandı Kadirli ile Sumbas ilçesini birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı ulaşım güçlükle sağlandı. İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağışlardan dolayı su baskınları yaşandı.


Öte yandan, sağanak yağıştan dolayı Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi yeni adliye civarında Kadirli ilçesi ile Sumbas ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yer yer yarım metre yüksekliğinde su birikintisi meydana gelerek karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Fırtınadan dolayı bir çok ağaç kökünden sökülerek evlerin ve arabaların üzerine düştü. Kadirli Asri mezarlığında ise ağaçlar kökünden söküldü mezarların üzerine düşerek mezarları tahrip etti. Kadirli şehir stadyumunun ise istinat duvarı yıkıldı. Şu ana kadar sel ve fırtınadan dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmazken yaşanan afette milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar bir an önce hasar tespit çalışmalarının başlatılmasını bekliyor.




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