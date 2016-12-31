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31 Aralık 2016 15:21

Kadirli’nin de Kasım Babası var

Kadirli’nin de Kasım Babası var

31 Aralık 2016 15:21

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir işadamı, esnafların satamadığı ürünleri alıp bedava olarak halka dağıtıyor.
Kadirlili işadamı Kasım Yasdıoğlu, küçük esnafların ekonomik olarak zor günler geçirdiğini, bundan dolayı onların satamadığı ürünleri peşin parayla satın alıp ihtiyacı olanlara bedava dağıttığını söyledi.
Bu sayede Osmanlı ruhunu da yaşattıklarını söyleyen Kasım Yasdıoğlu, “Osmanlı ruhundan yola çıkarak her hafta burada küçük esnaflarımızdan satamadığı ürünleri esnafımızın da kar edeceği şekilde nakit paramızla alıp götürüp hayrımıza çarşıda sergileyip dağıtıyoruz. Amacımız sadece Osmanlının yaşadığını ruhunun hala var olduğunu göstermek. Her hafta küçük bir esnaf belirliyoruz. Zenginlerin gözü ne zaman doyarsa fakirlerin karnı o zaman doyar, belkide bu benim yaptığım Türkiye’de zenginlerin yaptığının binde biridir. Onlar daha büyüklerini yapıyordur ama ben kendi cebime göre kendi kararıma göre bu şekilde bir örnek proje yaptım. İnşallah ülkemize de örnek olur” dedi.
Ekonomik olarak zor durumda olan küçük esnaflar Kasım Yasdıoğluna teşekkür ederek, “Kasım bey Kadirlimizin en büyük iş adamlarından birisi sağolsun bizim elimizde kalan malları geldi parası ile aldı hayrına dağıtmak amacı ile. Bu kardeşimiz hala Osmanlı ruhunu yaşıyor kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kulandılar.
Vatandaşın ilgisini çeken kampanya yoğun ilgi gördü, sergilenen ayakkabılar kısa sürede tükendi.
“Avrupa’nın Noel Babası varsa bizim de Kasım Babamız var” diyen vatandaşlar, işadamı Kasım Yasdıoğlu’na teşekkür ettiler.



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