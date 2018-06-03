Kahraman: “24 Haziran bütünlüğün ispat edilmesi gereken bir gündür”

Ümit ederiz ki 24 Haziran Ramazan Bayramından sonra gelen bir gün bütün günleri bayram yapacak bir neticeye Türkiye’yi ulaştırsın” dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Osmaniye’de bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ilk durağı Osmaniye Valiliği oldu. Valilik binasında şeref defterini imzalayan Kahraman, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’dan Osmaniye hakkında bilgi aldı.

Osmaniye Belediyesi’ni de ziyaret eden Kahraman, Belediye Başkanı Kadir Kara’dan yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler aldı.

Birlik Vakfı Osmaniye Şubesinin Esen Evler Mahallesindeki açılış törenine katılan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 24 Haziran’ın kritik günlerden birisi olduğunu ifade ederek, "Yine birlik ve bütünlüğümüzün gösterilmesi ve ilan edilmesi, ispat edilmesi gereken bir gündür. Bir genel seçime gidiyoruz. Ümit ederiz ki 24 Haziran Ramazan Bayramından sonra gelen bir gün bütün günleri bayram yapacak bir neticeye Türkiye’yi ulaştırsın. Ötelere, ileriye gidelim. Gönül coğrafyamız, bizim önderliğimizde bizden çok şeyler bekliyor, bu şuurda olalım. Huşu içinde hareket edelim. Mesele sadece bir mahalli seçim değil, dünya ölçeğinde bir hadisedir, bunu hiç bir zaman unutmayalım. Gündelik düşüncelerle, kaygılarla, nefsi duygularla küskünlükler meydana getirerek bütünlüğü bozacak faaliyetlere ve teşebbüslere izin vermeyelim. Biz kimin nesli olduğumuzu bilmeliyiz. Selçukludan başlayan, Osmanlıyla devam eden ve şimdi de Cumhuriyetle yürüyen bir kervanın içindeyiz. İnşallah demokratik bir cumhuriyet olarak, inançlı, imanlı, tarihine kültürüne sahip bir devlet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Elimizden geleni yapmak durumundayız" dedi.

Kahraman, Türkiye üzerine tuzaklara dikkat çekerek, "Bu gidişi, bu ilerleyişi durdurmak isteyen, huzuru bozmak isteyen dış mihraklar boş durmuyor. Buna karşı uyanık olmak durumundayız. Bayrağımıza, sancağımıza, minaremize el dokundurtmamak durumundayız. Daha ötelere gideceğiz. Gelişmemizi durduramayacaklar. Bir çok tuzaklar kuruldu ve kurulmaya devam edecek. Büyük devletin dertleri de büyüktür. Zaten büyüklüğü onları yenmekle daha öteye gider” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Birlik Vakfı Osmaniye Şubesinin açılışı gerçekleştirerek sportif faaliyetlerde dereceye giren vakıf üyesi gençlere çeşitli hediyeler veren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, son olarak Afrin şehidi Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren’in Dr. İhsan Göknal Mahallesindeki baba ocağını ziyaret etti.