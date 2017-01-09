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09 Ocak 2017 15:59

Kahraman Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin destanı

Kahraman Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin destanı

09 Ocak 2017 15:59

Osmaniyeli sanatçı Hanifi Gökhan, şehit Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin için destan yazarak seslendirdi.
Hanifi Gökhan, Türkiye’de yiğitler oldukça, kahramanlar oldukça bu yiğitlere destanlar yazılacağını ifade ederek, "Son günlerde yaşadığımız olaylardan dolayı ilk başta ağıt yazmayı düşündüm. Sonra ağlamayacağız, güçlü duracağız, birlik beraberlik içerisinde olacağız. Onun için destan yazmaya karar verdim. Ağıt yazmadım" dedi.
Bu eser ile güvenlik güçlerine moral vermek ve onlara destek olmayı amaçladığını söyleyen Gökhan, “Amacımız, bizler için gözlerini kırpmadan vatan uğruna şehit düşen asker ve polislerimizin kahramanlıklarını anlatmak. Her şehidimiz ve gazimiz bizler için tabii ki önemlidir. Ancak 15 Temmuz akşamı Ömer Halisdemir ile İzmir’de teröristlere karşı son kurşununa kadar mücadele veren Fethi Sekin sayesinde belki de yüzlerce insan ölümden döndü” ifadelerini kullandı.
Askerlerin ve polislerin çok büyük mücadeleler verdiklerini dile getiren Murat Kılınç, "Askerimizden ve polisimizden öncelikle Allah razı olsun. Yurdumuzun içerisinde ve Suriye’de bizler için mücadele ediyorlar ve şehit oluyorlar. Bizler yeri geldiğinde bu vatan için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz. Fakat şu anda elimizden gelen bu. Bizim onlara moral vermemiz gerekiyor. Onun için böyle bir girişimde bulunduk" diye konuştu.
Ozan Maranlı da bu destana katkıda bulunmaktan dolayı onur duyduğunu ifade ederek, “Şehitlerimiz için, gazilerimiz için ve onların aileleri için, ruhlarını şad etmek için böyle bir eser oluşturmaya karar verdik. İnşallah Köroğlu Destanı gibi nesillerden nesillere devam eder” dedi.



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