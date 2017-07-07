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07 Temmuz 2017 12:10

Kamyon kasasında 150 kilo esrar ele geçirildi

Osmaniye’de polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonda 150 kilo esrar ele geçirildi.

Kamyon kasasında 150 kilo esrar ele geçirildi

07 Temmuz 2017 12:10


Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik E 90 otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan polis uygulama noktasında şüphe üzerine Mesut S.’nin (29) kullandığı 63 EF 818 plakalı kamyon durduruldu. Sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, kamyonda detaylı arama yapmak üzere aracı emniyet müdürlüğünün bahçesine çekti. Burada yapılan detaylı aramada branda altında 150 kilo esrar bulundu. Diyarbakır’dan temin edilen esrarın Mersin’e götürüldüğü öğrenildi.


Esrar maddesine imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan sürücü Mesut S.’nin ise ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.




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