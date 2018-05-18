Kanser hastaları için saçlarını kestirdiler

Kadirli Kadınlar Meclisi, kanser tedavisi gören ve tedavi sürecinde saçları dökülen hastalar için “Saçım Saçın Olsun” projesi başlattı. İlk olarak kadın meclisi üyesi kadınlar kuaföre giderek saçlarını kestirip merkezi İstanbul’da olan Kanser Savaşçıları Derneği’ne gönderdiler. Kanser tedavisi gören hastalara peruk yapılacak olan saçlar itina ile paketlenip kargolandı.

Kadirli Kadınlar Meclisi Başkanı Emel Erkayran, kanser tedavisi gören bir öğrencisinin tedavi sürecinde saçlarının tamamen dökülmesi ile kendi saçını kestirip peruk yaptırarak öğrenciye veren bir öğretmen tarafından başlatılan uygulamayı Kadirli’de de hayata geçirdiklerini söyledi.

2015 yılında kurulan Kanser Savaşçıları Derneği’nin "Saçım Saçın Olsun" projesinin kanser hastalarına moral vermek için başlatılmış bir proje olduğunu belirten Erkayran, "Projede saçlar işin ehli bir kuaförde itinalı bir şekilde kesiliyor. Sonra biz bu saçları Kanser Savaşçıları Derneğine gönderiyoruz. Orada peruk haline getiriliyor. Kanserin tedavi sürecinde saçları dökülen hastalara da moral vermek için bu peruklar hastalara veriliyor. Biz de Kadirli Kadınlar Meclisi olarak, ilçemizde, bölgemizde kanser tedavisi gören hastalara yardımcı olabilmek ve onlarla beraber bu savaşta yer almak istiyoruz. Projeye uygun ve peruk yapılabilecek saçlar en az 30 santim olması lazım. Ayrıca çok fazla kimyasal maddeye maruz kalmamış ve temiz, itinalı, gür saçlar peruk olarak kullanılabiliyor. Kadirli’de veya bölgemizde bu projeye destek olmak isteyen kadınlarımızı meclisimize bekliyoruz" dedi.

Saçını kestiren ve peruk olması için bağışlayan Kadirli Kadınlar Meclisi Üyesi Leyla Atcı ise, “Kanser hastalarına biraz olsun benim de katkım olsun. Onlara moral olsun diye bu projeyi duyduktan sonra hiç düşünmeden saçımı kestirdim. Aynı şekilde kızım da saçlarını kestirerek peruk yapılmak üzere gönderiyoruz. Allah tüm hastalarımıza şifa versin" şeklinde konuştu.