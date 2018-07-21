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21 Temmuz 2018 09:50

Kaplumbağalar ilçe deprem paniğine yol açtı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şehrin ortasından geçen Savrun çayında, kaplumbağaların suya dalıp oluşturduğu çamur dalgasını ilginç doğa olayı zannedip depremin habercisi olarak çıkan dedikodu halkı panikletti.

Kaplumbağalar ilçe deprem paniğine yol açtı

21 Temmuz 2018 09:50


Savrungözü yaylasından doğup Kadirli ilçesinin tam ortasından geçerek Ceyhan nehrine dökülen Savrun çayında, Cemalpaşa mahallesi üzerinde kurulu köprünün altında yaşayan kaplumbağalar paniğe neden oldu. Son iki gündür Kadirli çevresinde ki bazı il ve ilçelerde büyüklükleri 2.1 ile 2.5 arasında değişen depremler meydana gelmesi “Bölgede sık sık depremler oluyor,Savrun çayı da çamur kaynadı” dedikodusu bir anda ilçede yayıldı. Cemalpaşa yaya köprüsünün altında, yukarıdan bakılınca akan suyun içinden sanki çamur kaynıyor gibi görünen olayı “depremin habercisi” olarak yorumlayan halkta panik oluşsa da kısa bir süre sonra su içerisinde ki çamurun suya dalıp çıkan kaplumbağalar tarafından yapıldığı anlaşıldı. Onlarca kaplumbağanın yaşadığı bölgede sürekli gezinti yaptığını söyleyen bir vatandaş “ Bu tür çamuru kaplumbağalar çıkarır. Ben çoğu zaman görüyorum. Köprünün üst tarafında dikkat ederseniz yok. Alt tarafında yaşıyor kaplumbağalar. Su derin olunca çamur çıkmaz. Bu çamurun sebebi kaplumbağalar” şeklinde konuştu.




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