Ziyaret esnasında Kırgızistan’dan gelen aşıklar Başkan Kara’ya kendi yörelerine ait hediyeler takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Benliklerini kaybetmiş olan milletlerin var olması ayakta kalması mümkün değil. Türk dünyasını ayakta tutan temel değerleriyle Türkiye cumhuriyetinin varlığı da Türk Dünyası için en büyük güç en büyük değer olarak varlığını sürdürüyor. O nedenle bizlerin görevi kendi değerlerimizi korumak, kollamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Yerel yönetimler olarak rutin hizmetlerin yanı sıra kültürel hizmetlerin de verilmesine inandığımız için bu tip organizasyonlar bize sunulduğu zaman imkânlar ölçüsü içerisinde her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Değerlerin korunması yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına yaptığınız bu çalışmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çalışmalarınızın başarıyla devam etmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum“ ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Menderes Demir, “Korkut Ata Aşıklar Kervanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde start aldı. Ardından Azerbaycan’da ikincisi düzenlendi. Bu proje Osmaniye’de üçüncü ve finalini yapacağımız bir kültür sanat etkinliği. Osmaniye Belediyesi bu projede çok büyük bir katkı yaptı. Proje ortaklarımız katkı koydular ama esas Osmaniye Belediyesi’nin himayesinde yürüyen bir etkinlik. Başkanımız kültürel sanata özellikle Türk Kültürüne çok büyük önem veren her fırsatta bununla ilgili çaba sarf eden bir büyüğümüz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Türk Cumhuriyetleri’nden ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen aşıklar, Başkan Kadir Kara ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.