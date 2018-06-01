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01 Haziran 2018 13:05

Kara: "Biz Osmaniye’ye hizmet edenlerin ailesiyiz"

Osmaniye Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarına devam ediyor.

Kara:

01 Haziran 2018 13:05


Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara belediye personeli ve aileleri ile birlikte iftar yaptı. İftar öncesinde Selahaddin Eyyubi Camii İmam Hatibi Murat Yılmaz tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.


İftar programında konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Biz büyük bir aileyiz. Biz Osmaniye’ye hizmet edenlerin ailesiyiz. Osmaniye’de var olan, canlı cansız her şeye doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu şehrin insanlarına saat mefhumu gözetmeksizin sürekli olarak hizmet verme gayreti içerisindeyiz. Zaman zaman bazı fedakarlıklarımız oluyor. Ben bundan dolayı değerli personellerim adına siz değerli ailelerinden helallik istiyorum. Osmaniye’nin güzel ve daha yaşanabilir bir Osmaniye olabilmesi adına ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Yönetici olarak bizlerde belediyenin hizmet alanlarını genişletebilmek, Osmaniye’yi daha da güzelleştirip büyütebilmek adına plan ve projeler üretiyoruz” dedi.




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