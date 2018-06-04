Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 15:26

Kayıp kızın cesedi sulama kanalında bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç kızın cesedi, yaşadığı köyün 20 kilometre uzağında sulama kanalında bulundu.

Kayıp kızın cesedi sulama kanalında bulundu

04 Haziran 2018 15:26


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çınar köyünde ailesi ile birlikte yaşayan 21 yaşındaki Mefkune Oflaz, 2 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde evden kayboldu. Ailesi kayıp genç kız için jandarmaya başvuruda bulundu. Köyde araştırma yapan jandarma ekipleri son olarak Mefkune Oflaz’ın köyün yakınlarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalının yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı.


Genç kızın sulama kanalının kenarında terliğini bulan jandarma ekipleri kanal içerisinde arama yapmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polislerden yardım istedi. Sulama kanalının suyunun kesilmesinin ardından genç kızın cesedi, terliğinin bulunduğu yerden 20 kilometre uzakta Kozan ilçesine bağlı Sıtır Köyü’nde kanal içerisinde bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mefkune Oflaz’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç