Kayıp yaşlı kadının cesedi Ceyhan Nehri’nde bulundu

Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyünde yaşayan Zedeli Yavuz (90), 4 gün önce akşam saatlerinde evden ayrıldı. Yaşlı kadın eve geri dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Köy içerisinde geniş çaplı arama başlatan jandarma, Zedeli Yavuz’a ait olduğu tespit edilen terliklerini köyün içerisinden geçen Ceyhan Nehri kenarındaki otluk alanda buldu. Yaşlı kadının terliklerinin su kenarında bulunması üzerine AFAD ve Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğine haber verildi. AFAD ekipleri ve dalgıçlar, Ceyhan Nehri’nde yaşlı kadını arama çalışmaları başlattı. AFAD ekipleri ve dalgıçların Ceyhan Nehri’nde devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Zedeli Yavuz’un cansız bedenine Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Birkent Mahallesi yakınlarında Ceyhan Nehrin’nde ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.