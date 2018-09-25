Kaymakam Coşkun: "Sumbası'ı hiçbir zaman unutmayacağım"

Osmaniye'nin Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun'un İçişleri Bakanlığı'nın Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayininin Bayburt'un Demirözü ilçesine çıkması üzerine kaymakamlık personeli tarafından onuruna veda yemeği verildi.

Sumbas Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu yemekte yaptığı konuşmada, Kaymakam Ömer Coşkun ile uyumlu çalışmalarının ilçe hizmetlerine yansıdığını belirtti. Nuhoğlu, "Kendisiyle zevkle çalıştık. 2 yıl boyunca birbirimizin kalbini hiç kırmadık. Kaymakamımız ile ikili çalışmalarımız ilçemize ve hizmetlere de yansıdı. İlçem adına hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.

Kaymakamı Coşkun'da konuşmasında, Sumbas'ta görev yapmanın kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek, “Bu yörenin güzel insanlarını tanıma fırsatı elde ettim. Onlara ve ilçemizin gelişmesi kalkınması için elimden geldiği sürece katkıda bulundum. Önceliğimiz Sumbas için güvenlik ve eğitimdi. Bu yönde çalışmalar yaptık. İçim buruk ama bir yanda burada güzel dostluklar unutulmayacak anılar edindim. İkinci bir evim ikinci bir memleketim oldu burası Sumbas'ı ve Sumbaslıları çok sevdim. Mülki idare ve yerel idare birlikteliği ile Sumbas'a bir çok hayırlı hizmeti kazandırdığımıza inanıyorum. Sumbas benim ilk göz ağrım ve hiçbir zaman bu güzel yeri bu güzel kenti hiç unutmayacağım” diye konuştu.