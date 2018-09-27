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Kaymakam Coşkun vedalaştı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde görev yaparken İçişleri Bakanlığı’nın Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Bayburt’un Demirözü ilçesine atanan Kaymakam Ömer Coşkun, yeni görev yerine uğurlandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde görev yaparken İçişleri Bakanlığı'nın Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Bayburt'un Demirözü ilçesine atanan Kaymakam Ömer Coşkun, yeni görev yerine uğurlandı.


Sumbas'ta 18 aydan bu yana görev yapan Kaymakam Coşkun'u makamında ziyaret edenler, daha sonra mesainin bitmesiyle birlikte Hükümet Konağı bahçesinde, uğurlamak için sıraya girdi. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde Kaymakam Coşkun'un mesai arkadaşları, kaymakamlık çalışanları ile vatandaşlar uğurladı.


Coşkun, herkesten helallik isteyerek kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştı.

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