Kaymakam Coşkun, yapımı devam eden köy yollarında inceleme yaptı

Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce 2017 yılı KÖYDES Programı kapsamında ilçeye bağlı Akdam Köyü Akyar Mahalle yolu, Yeşilyayla Köyü Fındıklar Mahalle yolu, Alibeyli Köyü Köşkerler yolu, Köseli Köyü Demirciler Mahalle yolu, Akçataş-Diniker-Uçuklar yolu, Çiçeklidere Köyü Alasırt Mahalle yolu, Esenli köyü yolu yapılan ve yapımı devam eden kilit parke ve beton yol çalışmaları yerinde incelenerek çalışmalar hakkında bilgiler alındılar.

Kaymakam Coşkun yaptığı açıklamada, “2017 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında çalışmaların başarıyla yürütülüyor, ekiplerimiz çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ediyor beton ve kilit taşı yol kaplamalarıyla ulaşımı sorunsuz ve güvenli hale getirmek için hayret ve çaba gösteriyoruz.” dedi.

Yapılan ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlar, Kaymakam Coşkun’a köylerine yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerini dile getirdiler.