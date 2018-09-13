Kaymakam Coşkun'dan muhtarlara destek sözü

Osmaniye'nin Sumbas İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Mahalle ve köylerimize daha iyi hizmetler sunabilmeniz adına her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Sumbas Belediyesi salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Coşkun, periyodik olarak gerçekleştirilen toplantıların, muhtarların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesinin yanı sıra ilçenin sorunlarının çözümüne de önemli katkılar sağladığını söyled. Kaymakam Coşkun muhtarlara yönelik konuşmasında şunları kaydetti:

"Yaşadığınız mahallelerde ve köylerde karşılaştığınız sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile çözüme dair gerekli takibi yapmak siz değerli muhtarlarımızın asli görevlerindendir. Mahalle ve köylerimizde eğitim, sağlık, ulaşım, gibi sorunlarını tespit ederek ilgili belediyelere, kaymakamlığımıza veya bizzat bana iletmeniz, sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Sumbas Kaymakamlığı olarak, sorunlarınızın çözümü için mahalle ve köylerimize daha iyi hizmetler sunabilmeniz adına her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

Kaymakam Coşkun, muhtarların istek ve önerilerini dinleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon sağlanarak ilçedeki kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması konusunda hep birlikte gayret sarf edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Sumbas Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Yüksel Aydın, İlçe Emniyet Amiri Cemil Deniz'de katıldı.