İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Coşkun'dan muhtarlara destek sözü

Osmaniye’nin Sumbas İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Mahalle ve köylerimize daha iyi hizmetler sunabilmeniz adına her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Mahalle ve köylerimize daha iyi hizmetler sunabilmeniz adına her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.


Sumbas Belediyesi salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Coşkun, periyodik olarak gerçekleştirilen toplantıların, muhtarların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesinin yanı sıra ilçenin sorunlarının çözümüne de önemli katkılar sağladığını söyled. Kaymakam Coşkun muhtarlara yönelik konuşmasında şunları kaydetti:


"Yaşadığınız mahallelerde ve köylerde karşılaştığınız sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile çözüme dair gerekli takibi yapmak siz değerli muhtarlarımızın asli görevlerindendir. Mahalle ve köylerimizde eğitim, sağlık, ulaşım, gibi sorunlarını tespit ederek ilgili belediyelere, kaymakamlığımıza veya bizzat bana iletmeniz, sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Sumbas Kaymakamlığı olarak, sorunlarınızın çözümü için mahalle ve köylerimize daha iyi hizmetler sunabilmeniz adına her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."


Kaymakam Coşkun, muhtarların istek ve önerilerini dinleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon sağlanarak ilçedeki kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması konusunda hep birlikte gayret sarf edeceklerini sözlerine ekledi.


Toplantıya, Sumbas Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Yüksel Aydın, İlçe Emniyet Amiri Cemil Deniz'de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.