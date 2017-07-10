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10 Temmuz 2017 15:51

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çabucak’ın cenazesi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

10 Temmuz 2017 15:51


7 yıldır görev yaptığı Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Erdek - Narlı karayolunda kullandığı otomobiliyle kaza yaparak hayatını kaybeden 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çabucak’un cenazesi, Osmaniye’nin Kadirli ilçesi, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’nde bulunan Mevlana Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tapu Tepesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreninde merhumun babası ve eşi ayakta durmakta güçlük çekti.


Cenazeye Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun ve şehidin yakınları katıldı.




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