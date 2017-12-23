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23 Aralık 2017 10:09

Kent müzesinin gezen engelli öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kent müzesinin gezen engelli öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı

23 Aralık 2017 10:09

Geçtiğimiz günlerde özel misafirlere ev sahipliği yapan kent müzesine her geçen gün ilgi artıyor.


Kent müzesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Vali Celalettin Cerrah Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde eğitim öğretim gören engelli öğrencileri misafir etti. Kent müzesinde görevli rehber öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler keyifli dakikalar yaşadılar.


Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi gezisi ile bilgiler veren Vali Celalettin Cerrah Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Hakan Uşma; “Engelli kardeşlerimiz ve personelimiz ile birlikte Osmaniye Belediyesine ait kent müzesine bir gezi düzenledik. Gezi kapsamında Osmaniyemizin geçmişten günümüze olan sosyo kültürel, örf, adet ve yaşam tarzları, kurtuluş savaşımız, şehitlerimiz ve birçok alanda başarı elde etmiş sanatçılarını engelli kardeşlerimize tanıttık. Gezimiz çok verimli ve güzel geçti. Osmaniyemize bu güzellikleri kazandıran belediye başkanımıza, bağış yapan ve emeği geçen tüm insanlara teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.




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