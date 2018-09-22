Kızılay, Osmaniye'de 576 kurban kavurması dağıttı

Türk Kızılayı Şube Başkanı İsmet İpek, yeni yapılanma çalışmaları sebebiyle Kızılay'ın 700 şubesinden çoğunun kapatıldığını, açık kalan 179 şube içinde Osmaniye Şubesinin de yer aldığına dikkat çekerek “Osmaniye, Kızılayına sahip çıkmıştır” dedi.

Şubelerin kapatılması sebebiyle Osmaniye Şubesinin hem sorumluluğunun hem de yardım çalışmalarının arttığını belirten Şube Başkanı İsmet İpek, bu yıl 1113 gıda kolisi, 792 adet konserve, 4557 adet giysi 400 paket (2 ton) pirinç, un, zeytinyağı, nohut dağıttıklarını, ayrıca Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 801 aileye bir defaya mahsus olmak üzere 350'şer lira olmak üzere toplam 280.350,00 TL nakdi yardım yaptıklarını kaydetti.

Şube Başkanı İpek, “Bilindiği gibi Türk Kızılayı'nın vekâletle Kurban kesme modeli amacına ve kuralına uygun bir modeldir. Vekâlet sahipleri için kurbanlar veterinerlerin, din görevlilerin ve noter huzurunda kesilir. Kesilen etler Et ve Süt Kurumu depolarında kavurma haline getirilir ve yıl içinde ihtiyaç sahibi Şubeler tarafından ailelere verilir. Türk Kızılayı'nın kurban kavurmaları içinde şubemize gönderilen 576 kutu kurban kavurmasını Üyelerimiz aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Ayrıca önümüzdeki hafta içinde okullarımızı hem ziyaret edeceğiz hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 500 adet giyim yardımını Okul Müdürlerimize teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.