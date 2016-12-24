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24 Aralık 2016 12:38

Kızılay, Osmaniye’de ihtiyaç sahibi 100 aileye temizlik malzemesi dağıttı

Kızılay, Osmaniye’de ihtiyaç sahibi 100 aileye temizlik malzemesi dağıttı

24 Aralık 2016 12:38

Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 100 aileye temizlik malzemesi dağıtıldı.
Temizlik malzemesinin dağıtımı esnasında bilgi veren Kızılay Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, “Ülkemizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlara karşı mücadele ederken şehit düşen kahraman askerlerimizin ve polislerimizin ailelerine, ülkemize sığınan Suriyelilere yüce Allah’tan sabır diliyoruz. Kışın zor şartlarında yoksulluğa direnenlere de sabır diliyoruz. 1868 yılında ‘Vatana Muhabbet, Yaralı Askerlere Muavenet’ sloganıyla kurulan Türk Kızılayı’nın misyonunu biz de ‘Aklımızda hep iyilik var’ diyerek devam ettirmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kızılay İstanbul Merter Şubesi tarafından gönderilen 30 koli muhtelif giyim eşyasını, başta Merkez Kur’an Kursu öğrencileri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Adının söylenmesini istemeyen bir şirket tarafından gönderilen 100 koli temizlik malzemesini de ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz.” dedi.

Haleplileri görmezden gelmeyin
Suriye’de devam eden savaşın olumsuz şartlarında açlık ve sefaletle yaşamak zorunda kalan Halep’lilerin de zor günler geçirdiğini ifade eden İsmet İpek, onların yarasına merhem olmak amacıyla Kızılay Genel Başkanlığı’nın başlattığı “Haleplileri Görmezden Gelmeyin” kampanyasının devam ettiğini belirterek kampanya hakkında bilgi verdi.
İpek, “Kampanyaya destek olmak isteyenlerin tüm GSM operatörleri üzerinden HALEP yazıp 2868’e mesaj göndermeleri halinde 10TL bağışta bulunacakları gibi Kızılay sitesi üzerinden de bağışta bulunulabiliyor. Ayrıca istenirse yardımseverler Şubemize gelerek Halep için şartlı bağış yapabiliyor” diye konuştu.



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