Konteynırı krikoyla kaldırmak isterken altında kalarak öldü

Osmaniye'nin merkeze bağlı Akyar köyünde zeytin bahçesinde konteynırı krikoyla kaldırmak isterken altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah evden ayrılarak zeytin bahçesine giden İbrahim Kılınç, bahçedeki konteynırı kriko ile kaldırmak isterken konteynır üzerine düştü. Kılınç akşam olmasına rağmen eve dönmeyince bir yakını bakmak için zeytin bahçesine gitti. Kılınç'ın konteynırın altında kaldığını gören yakını, 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen Kılınç'ı konteynırın altından çıkardı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.