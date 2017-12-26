Korkut Ata Üniversitesi aile üniversitesine dönüşmüş

Dr. Murat Türk’ün eşinin, yakınlarının ve yakınlarının eşlerinin önemli kadrolara yerleştirildiği iddiası üzerine harekete geçen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı görevini yapan rektörün eşi Prof. Dr. Zeynep Türk’ü görevden aldı.

Geçtiğimiz aylarda bünyesinde çalışan bir okutmanın Türkçe öğrettiği Suriyeli gençlere provokatif eğitimler verdiği öne sürülen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde aile kadrosu skandalı ortaya çıktı.

14 Ocak 2014 yılından bu yana rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Murat Türk’ün, eşinin, eşinin akrabalarını ve yakınlarının üniversitede önemli bölüm ve birimlerin başına gelmesini sağlayarak senatoda 7 oy hakkına sahip olduğu iddia edildi.

Kadrolaşma iddialarına göre, Rektör Prof. Dr. Murat Türk, eşi Prof. Dr. Zeynep Türk’ü ’İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekan Vekili’, Prof. Dr. Sabri Ulukanlı ’Rektör Yardımcısı’, onun biyolog eşi Prof. Dr. Zeynep Ulukanlı ’Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili’, Doç. Dr. Bülent Öz ’Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü’, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı eşi Doç. Dr. A. Tülin Öz ’Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü’ olarak görev yapıyor.

Öte yandan, Rektör Murat Türk’ün eşi Zeynep Türk’ün maliyede memur olan dayısı Savaş Dündar’ın ’Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı’, eşinin kuzeni Yrd. Doç. Dr. Behçet Dündar’ın da Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ayrıca, havuz, yemekhane, spor tesisleri gibi çok sayıda birimin bağlı olduğu başkanlıkta dışarıdan hizmet alımıyla çok sayıda rektör yakınının çalıştırıldığı ileri sürüldü.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin, 14 Mayıs 2017 tarihinde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü için verdiği 3 yardımcı doçent ilanı da tepkilere neden olmuştu. “Bilginin gelişiminde öncülük etmek ve bilgi çağında önderlik edecek profesyonel kütüphanecileri, bilgi yöneticilerini ve arşivcileri eğitmek” amacıyla kurulduğu belirtilen bölüme tarih alanında uzmanların alınmasına farklı üniversitelerin ‘Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ hocaları tepki gösterdi.

İddialar üzerine harekete geçen YÖK Başkanlığı, rektörün eşi Prof. Dr. Zeynep Türk’ün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekan vekilliği görevine son verdi.

YÖK Başkanlığı incelemelerinin devam ettiği bildirildi.