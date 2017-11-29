Kuaförden bilgisayar hırsızlığı kamerada

Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde faaliyet gösteren Ayşe Bozdoğan’a ait iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı, sabah saatlerinde iş yerini açan çalışan tarafından fark edildi. Çalışanı, Ayşe Bozdoğan’ı telefonla arayarak olayı haber verdi.

İş yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde iş yerine giren hırsızın dizüstü bilgisayarı çaldığı görülüyor. Polis, eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Ayşe Bozdoğan iş yerinden dizüstü bilgisayarının çalındığını belirterek, "Kızcağız korkudan içeri girememiş olur ya içeridedir diyerek. Geldim içeri girdim ben hemen lazer makineme bakmak için yukarı çıktım. Aklıma gelen o oldu tamam yerinde duruyor iyi dedim. Salondakilerin zaten çok önemi yok. İlk etapta laptopun yerinde olmadığını fark etmedim. Laptop da duruyor sandım. Allah Allah birisi gözdağı veriyor sandım. Kim bana gözdağı vermiş olabilir masamı dağıttığına göre dedim. Hemen polisi aradım, polis geldi. Baktık laptop gitmiş kendi etrafımdakileri aradım. 20 yıllık esnafım ilk defa dükkanım açıldı, ilk defa böyle bir olay yaşadım" dedi.