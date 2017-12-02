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02 Aralık 2017 10:41

Kursiyerlerin sertifika sevinci

Osmaniye İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kursiyerlerin sertifika sevinci

02 Aralık 2017 10:41


İlk olarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz Süt Hijyeni Eğitim Kursuna katılarak sertifika almaya hak kazanan 23 kişiye, Küçükbaş Hayvan Kırkım Elemanı kursunda ise başarılı olan 12 kişiye sertifikaları verildi.


İkibinli yılların başlarında Osmaniye’de hayvancılığın durumu ile mevcut durum arasındaki gelişmeye dikkat çekerek verilen destek miktarının büyük oranda arttığını belirten Osmaniye İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü İbrahim sağlam Hayvancılık sektörüne önem verdiklerini ifade ederek hayvan sayısının özellikle de küçükbaş hayvan sayısını arttırmak gerektiğini söyledi.


İl Müdürü Sağlam kursiyerleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.




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