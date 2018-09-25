İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KYK tanıtım stantları açtı

Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma, burs ve kredi ihtiyaçlarını karşılayan KYK, Karacaoğlan Erkek Öğrenci Yurdu ve Osmaniye Kız Yurdu girişlerinde tanıtım stantları kurdu.


KYK Osmaniye İl Müdürü Vekili Fuat Tülüce, öğrenciler ve aileleri için açılan stantlarda görev yapan personelin; kurumun işlevi, yurt, kredi ve burs müracaatlarının nasıl yapılacağı, yurtlarda öğrencilere sunulan imkanlar, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgi verdiğini kaydetti. Tülüce, "Milletimizin emaneti olan gençlerimizin, sağlıklı ve güvenli ortamda barınmaları, beslenmeleri ve sosyal ve kültürel eğitim faaliyetlerimiz ile geleceğe hazırlanmaları için KYK Osmaniye ailesi olarak tüm personelimizle yeni döneme hazırız. Yaz döneminde tüm yurtlarımızın boya, badana, bakım ve onarım, çevre düzenlemesi, tadilat ve tamirat çalışmalarını tamamladık" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.