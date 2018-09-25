KYK tanıtım stantları açtı

KYK Osmaniye İl Müdürü Vekili Fuat Tülüce, öğrenciler ve aileleri için açılan stantlarda görev yapan personelin; kurumun işlevi, yurt, kredi ve burs müracaatlarının nasıl yapılacağı, yurtlarda öğrencilere sunulan imkanlar, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgi verdiğini kaydetti. Tülüce, "Milletimizin emaneti olan gençlerimizin, sağlıklı ve güvenli ortamda barınmaları, beslenmeleri ve sosyal ve kültürel eğitim faaliyetlerimiz ile geleceğe hazırlanmaları için KYK Osmaniye ailesi olarak tüm personelimizle yeni döneme hazırız. Yaz döneminde tüm yurtlarımızın boya, badana, bakım ve onarım, çevre düzenlemesi, tadilat ve tamirat çalışmalarını tamamladık" dedi.