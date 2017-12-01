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01 Aralık 2017 11:33

Lise öğrencileri Kore gazileriyle "Ayla" filmini izledi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde lise öğrencileri Kore gazileri ile birlikte "Ayla" filmini izledi.

Lise öğrencileri Kore gazileriyle

01 Aralık 2017 11:33


Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul idarecileri Kadirli Sineması’nda Kore gazisi 89 yaşındaki Abdurrahman Sarı ve Yusuf Karaman Osmaniye Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Ali Kurt, Kıbrıs Gazisi Süleyman Doğan ve Muharip Gaziler Derneği Kadirli Şube Başkanı Adil Kuru ile birlikte "Ayla" filmini izledi.


1950’lerde Kore Savaşı’na katılan Türk askerlerinden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu ve "Ayla" adını verdiği Koreli küçük kızın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı film sonunda gaziler ve öğrenciler duygulu anlar yaşadı.


Kore gazisi 89 yaşındaki Abdurrahman Sarı, "Film çok güzeldi. Adeta o günleri tekrardan yaşadık" dedi.


Osmaniye Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Ali Kurt ise, "Savaşın ne kadar kötü birşey olduğunu bu filmde tekrardan görmüş olduk. Gençlerimizin öğrencilerimizn gösterdiği ilgiye ise çok teşekkrü ederiz" diye konuştu.


Filmi, Sumbas Çok Programlı Lisesi Müdürü Mustafa Kemal Evren Çiğil ve Sumbas İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Ahmet Melih Göksu, Kürşat Alparslan Akyüzlü’de izledi.




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