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23 Mayıs 2018 14:15

Mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri iftarda buluştu

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri ile iftarda bir araya geldi.

Mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri iftarda buluştu

23 Mayıs 2018 14:15


Bir düğün salonunda yoğun katılımla gerçekleşen iftar yemeğinde Başkan Kadir Kara, mahalle muhtarları, AK Parti MHP’li belediye meclis üyeleriyle birlikte orucunu açtı.


Tüm masaları tek tek ziyaret eden Başkan Kara, muhtarlar ve meclis üyelerinin Ramazan ayını tebrik etti.


Osmaniye Esenevler Mahallesinde bulunan Bahçeli Camii İmam Hatibi Rüstem Kalem, Kuranı Kerim tilaveti okudu ve hep birlikte dualar edildi.


İftar öncesinde bir konuşma yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniye Belediyesi olarak başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bizler iftar yaparken bir yerlerde Müslümanların kanının akıtıldığını biliyoruz. Bu, içimizi acıtmanın ötesinde derinden yaralıyor. Bu konuda maalesef üzerine bir takım faaliyetler ve yaptırımlar düşen Müslüman ülkeler bu konularda gayri ciddi ve pısırık bir şekilde bu olaylara sessiz kalıyorlar. Tüm bu olaylara karşı sesini yükselten Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bizim necip milletimiz hamisi olduğu İslam dünyasına, abisi olduğu Türk dünyasına karşı üzerine düşen görevi devletiyle milletiyle birlik beraberlik ve bütünlük içerisinde yerine getirmektedir. Etrafımızdaki coğrafyada bu bölgeyi yeniden yapılandırmak isteyen bazı güçler maalesef yeni oyunlar peşinde. O yüzden biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla ramazan ayını tamamlayıp ramazan bayramını ailelerinizle birlikte idrak etmeyi nasip eylesin inşallah” dedi.




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