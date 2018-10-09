Mantar yetiştirmeyi öğrendiler

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Mantar Yetiştiriciliği kursuna katılan 23 kişiye sertifikaları verildi.

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş-Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü ve Düziçi Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında Düziçi ilçesinde açılan Mantar Yetiştiriciliği kursuna 23 kişi katıldı.

192 saat boyunca 24 iş günü teorik bilgi verilen kursiyerlere teknik gezi de düzenlendi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı tarafından verildi. Kaymakam Almalı, bu tür kursların ilçede tarım ve hayvancılığın gelişmesinde önemli katkılarının olacağını söyledi.