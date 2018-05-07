Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, beraberinde mesleki ve teknik eğitim biriminden sorumlu Şube Müdürü Musa Aydın ile birlikte yapılan çalışmaları incelemek üzere ziyarette bulunularak, Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Reşit Pırnaz’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, bu proje ile öğrencilerimizin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra onların vatandaşlara yardım etmelerine de fırsat oluşturduğunu belirtirken, tespit edilen 5 ailenin evlerinde gerekli bakım ve onarımların Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz tarafından yapıldığını kaydetti.

Daha sonra Ramazan Çelik bir evin pencere parmaklıklarına kaynak yaparak montajını gerçekleştirdi.

Bakımı yapılan ev sahipleri yapılan bu çalışmalardan dolayı Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’e, okul idaresine ve öğrencilere teşekkür eden aileler, “Biz yaptıramadık, öğrenciler gelip bu işleri yaptılar. Desteği olan herkesten, hocalarından Allah razı olsun" diye konuştular.